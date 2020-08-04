شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز mtv تتغلب على كورونا وتضيف فئة أفضل أداء من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر جوائز mtv من اهم الجوائز في مجال الموسيقي العالمية، لذلك عندما أعلنت جوائز MTV Video Music Awards عن ترشيحاتها ، أضافت فئة جديدة تناسب الظروف الحالية في ظل جائحة كورونا، وهي فئة أفضل أداء غنائى في الحجز الصحى، وتأتي إضافة تلك الفئة كضرورة وسط جائحة كورونا والتي لم تؤثر على حفلات البث المباشر والغناء المباشر حتى عند فرض التباعد الاجتماعي .

وكشفت MTV عن المرشحين لجوائز موسيقى الفيديو لعام 2020 ، حيث تصدرت القائمة أريانا جراندي وليدي جاجا وبيلي إيليش وذا ويكند، وتم ترشيح الأربعة جميعا لفيديو العام، وهي الفئة الأكثر أهمية في الجوائز

حصلت جاجا وجراندي على تسعة ترشيحات لكل منهما ، بينما حصل كل من إيليش وذا ويكند على ستة ترشيحات.

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والجدير بالذكر أن جاجا وذا ويكند قد تم ترشيحهما لفنان العام ، وأعلنت جوائز MTV عن ترشيحات هذا العام عبر الملاحظة الصوتية على Twitter ، مما يجعلها أول حفل جوائز يستخدم هذه الميزة. كما تم إدخال فئتين جديدتين تحت عنوان أفضل فيديو موسيقي من المنزل وأفضل أداء في الحجر الصحي.

يذكر أن حفل MTV TV video awards سيقام في الـ 30 من شهر أغسطس مع الاحتفاظ بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.