شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تعيد نشر صورة جريئة لها من 3 سنين "بالشورت الجينز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة روبى، متابعيها وجمهورها، عبر موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، صورة قديمة لها عمرها 3 سنوات، ارتدت فيها روبى شورت جينز قصير، وتوب أبيض، وتقف فى احدى المناطق الجبلية حيث كانت تصور إعلانا، ولم تعلق روبى على الصورة بأى كلمة، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أثنوا على إطلالة روبى الجريئة، وهو الأمر الذى اعتادت عليه روبى فى الأونة الأخيرة، حيث تتحول أى صورة تنشرها روبى، إلى ترند فى لحظات قليلة، الأمر الذى تكرر خلال الأسابيع الماضية.



روبى

أمس، شاركت النجمة روبي جمهورها بصورة جديدة لها ترتدي بها ملابس بيضاء خلال قضاء أجازتها الصيفية، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

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وجاء هذا بعد أيام، من نشر النجمة روبى، صورة أخرى عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها ترتدى بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.

وحينها أثارت صورة نشرتها الفنانة روبى، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة روبى بالبيجامة، لكن جاء أبرز تعليق من إسلام الصياد زوج شقيقتها، حيث تفاعل مع الصورة، معلقا: "هى البيجامات الحلوة دى مبتطلعش إلا فى الصور يعني! أمال فى البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!"، ومن ثم ردت عليه الفنانة روبى قائلة: "الحلو حلو ولو صاحى من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".