شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. أحمد السقا وخالد أنور يستمتعان بأجازة الصيف.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان خالد أنور، صورة مع النجم أحمد السقا، أثناء قضائهما أجازة الصيف على البحر فى أحد المدن الساحلية، وظهر خالد أنور وأحمد السقا، بملابس بيضاء فى الصورة التى نشرها خالد عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكان قد ظهر الفنان أحمد السقا والنجمة شيرى عادل، فى نزهة على شاطئ البحر، فى صورة جمعت الفنانين مصطفى خاطر وخالد أنور، وأيضا الشيف علاء الشربينى، وبعض من معارفهم وأصدقائهم، منتصف شهر يوليو الماضى، وحينها، نشر خالد أنور، صورتين من الفسحة البحرية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "كان يوما جميلا جدا"، مقدما الشكر للفنان أحمد السقا.

من ناحية أخرى، يستأنف خالد أنور تصوير مشاهده فى فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، تصوير المشاهد المتبقية خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقف عدة أشهر، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى المفروضة خلال الفترة المقبلة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

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ويجسد خالد أنور دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ويواجه العديد من المواقف فى حياته، تنقلب حياته حين يتهم فى قضية قتل ويدخل السجن ليقابل وائل عبد العزيز "مسجل خطر" – ضيف شرف الفيلم - الذى اعتاد على الحبس بين وقت وآخر، ويدور بينهما حوار طويل يطمئنه الأخير بأن قضيته "فشنك" ولا يوجد أى دليل على إدانته.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.