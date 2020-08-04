شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: محظوظة إنى أقف قدام مدرستين يوسف وهبى وفريد شوقى فى أول مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى مئوية الفنان النجم الكبير الراحل فريد شوقى، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور فى الأعمال الفنية التى جمعتهما، وعلقت على الصور قائلة، "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال .. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا، لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم " البؤساء" مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي باحمد ربنا اني كنت الى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشوارى. وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه،



جزء من أحد الأعمال التى جمعتهما



خرج ولم يعد

وتابعت، "في حضرة فريد شوقي اتعلمت يعني إيه نجم وإزاي النجم لازم يبقى إنسان أولا، فريد شوقي كان ملك فى حضوره وأخلاقه واهتمامه بشغله وموهبته وحبه للي حواليه وللفن اللي إداله حياته كلها وإحنا بنحتفل بمئوية الملك عايزة ادعيله بالرحمة والمغفرة وأقول إنه الفنان الحقيقي مابيموتش .. ومابيتنسيش"



فريد شوقى وليلى علوى

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ليلى علوى وفريد شوقى

قبل أيام، احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد ميلدا المخرج يسرى نصر الله، الذى أتم عامه الـ68، ونشرت مجموعة صور لها من أحد أفلامهما معا وهو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، إضافة لصور وفيديو من أحد المهرجانات التي جمعتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام".