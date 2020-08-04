شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق لطلبة الثانوية: "افرحوا بنفسكم وبلاش تأنيب ضمير عشان المجموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الشاب محمد على رزق، طلبة الثانوية العامة الذين حالفهم التوفيق، مطالبهم بالفرحة أيا كان المجموع مع ضرورة التفكير فيما هو قادم، مقدما نصيحة لهم بضرورة دراسة المجالات التى يحبوها وليس رغبة أهلهم.

وكتب رزق، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروووك لكل اللى نجحوا فى الثانوية العامة أياً كان المجموع، سنة صعبة بظروفها وعدتوها على خير، افرحوا بنفسكوا وبلاش تأنيب ضمير علشان المجموع، خلاص دى النتيجة وده المجموع، فكر فى اللى جاى، ونصيحة أخ كبير ادرسوا اللى نفسكوا فيه مش اللى أهاليكوا نفسهم تتعلموه، ده مستقبلك أنت مش مستقبلهم هما، خد قراراك لمستقبلك".

وتابع رزق: "وبالنسبة للى ربنا مكرمهمش و مانجحوش مش نهاية الدنيا، مش هاقولكوا متزعلوش، بس بلاش تجلد نفسك، ازعل وأوصل لأسباب سقوطك واشتغل عليها".

Advertisements





من ناحية أخرى، انضم الفنان محمد على رزق لفريق عمل مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، كما استأنف تصوير دوره فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين، الذى يجسد فيه دور طبيب، معبرا عن سعادته للتعاون الأول مع مى عز الدين هى والفنانة سوسن بدر فى هذا المسلسل.

ويذكر أن خيط حرير، استأنف تصويره منذ أيام بعد توقف 4 أشهر، حيث أوقف صناعه التصوير فى شهر مارس الماضى، وخرج من العرض فى شهر رمضان بسبب ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء منه فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ليتم تأجيله على أن يتم تحديد موعد عرضه بعد الانتهاء من تصويره.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.