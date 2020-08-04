تعرف على مجموع الفنان محمد أنور في الثانوية العامة

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد أنور، عن مجموعة في الثانوية العامة والكلية التي كان يحلم بها.
محمد أنور قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "وأنا في ثانوية عامة كنت مموت نفسي في المذاكرة عشان كان نفسي أدخل كلية الهندسة جامعه القاهرة".
وأضاف: "وفي الاخر 73 دخلوني كلية هندسة في ليبيا جامعه الفاتح في طرابلس".
من ناحية أخرى، يشارك محمد أنور في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، سهر الصايغ، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد ومن إخراج مجدي أبو عميرة.
وتقدم الفنانة ماجدة زكي، دور عاملة في إحدى المدارس، ويعترض أبناؤها خريجي الجامعة على طبيعة مهنتها إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.
محمد انور
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