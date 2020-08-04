فن ومشاهير

عمرو دياب ودينا الشربيني في عطلة بالساحل الشمالي.. صور

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رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان المصري عمرو دياب، في الساحل الشمالي خلال الوقت الحالي لقضاء عطلته الصيفية برفقة الفنانة دينا الشربيني بأحد المنتجعات السياحية برفقة مجموعة من أصدقائهما.

دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، وكانت ترتدي "كاش مايوه" أسود، وأحاطها عمرو دياب بذراعه، ونشر برنامج ET بالعربي صورة لهما وهما بأحد الكافيهات.

7d04ba9b52.jpgعمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أن عمرو دياب طرح يوم الأربعاء 29 يوليو أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.

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وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين في ساعات قليلة من عرضها حيث تركز الأغنية على إظهار جمال مصر ومدنها وكذلك دعوة للسياحة.

aabcc48e18.jpgعمرو دياب ودينا الشربيني

وكان أخر البومات عمرو دياب، ألبومه "سهران" وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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