عمرو دياب ودينا الشربيني في عطلة بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان المصري عمرو دياب، في الساحل الشمالي خلال الوقت الحالي لقضاء عطلته الصيفية برفقة الفنانة دينا الشربيني بأحد المنتجعات السياحية برفقة مجموعة من أصدقائهما.

دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، وكانت ترتدي "كاش مايوه" أسود، وأحاطها عمرو دياب بذراعه، ونشر برنامج ET بالعربي صورة لهما وهما بأحد الكافيهات.

عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أن عمرو دياب طرح يوم الأربعاء 29 يوليو أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.

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وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين في ساعات قليلة من عرضها حيث تركز الأغنية على إظهار جمال مصر ومدنها وكذلك دعوة للسياحة.

عمرو دياب ودينا الشربيني

وكان أخر البومات عمرو دياب، ألبومه "سهران" وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".