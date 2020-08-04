شكرا لقرائتكم خبر عن راندا حافظ برسالة لـ إليسا..ومن قصدت بـ كومبرسات الغناء الذين تركوا بيروت؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 أغسطس 2020 الممثلة المصرية راندا حافظ عبّرت الممثلة المصرية ​راندا حافظ عن اعجابها الكبير بالفنانة اللبنانية إليسا، اذ وجّهت لها تهنئة لإصدارها ألبوم "صاحبة رأي"، مشيرة الى انها تحب إليسا ليس لأنها فقط مع حقوق المرأة، مضيفة ان إليسا بقيت لم تهجر لبنان رغم الوضع الصعب، عكس كومبرسات الغناء الذين تركوا بيروت على حدّ تعبيرها.

وكتبت راندا على صفحتها الخاصة: "انا من اشد المعجبين بيكي مش بس لإنك مع حقوق المرأه ودائما صاحبة رأي انت كمان فضلتي في بلدك مهربتيش رغم الازمات اللبنانية الصعبه مثل كومبرسات الغناء هربوا وسابوا بيروت ست الدنيا، مبروك صاحبة رأي".

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