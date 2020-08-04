شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مؤثر بين نيكول كيدمان ووالدتها بعد 8 أشهر من الفراق والان مع التفاصيل

النجمة العالمية نيكول كيدمان

شاركت النجمة العالمية نيكول كيدمان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراًً ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها جانيل البالغة من العمر 80 عاماً، التي لم تراها منذ 8 أشهر بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​.



وعلّقت كيدمان على الصورة بالقول:"أنا بأفضل حال بعدما استطعتُ أن أحتضن أمّي بعد ثمانية أشهر! لقد فاتني عيدها الثمانين لكنني اليوم بقربها! أحبّك ماما".

وتفاعل المتابعون مع الصور هذه التي نشرتها كيدمان بشكل كبير، إذ أثنوا على مدى حبها وتعليقها بوالدتها، متنين لها طول العمر والصحة.

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