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شكرا لقرائتكم خبر عن إن كان يقصد عبد المنعم عمايري الشماتة بإصابة أمل عرفة بكورونا..فهذا لا يليق به والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 أغسطس 2020
عبد المنعم عمايري وأمل عرفة
تعاطف كبير من قبل الجمهور والزملاء تلقته الممثلة السورية أمل عرفة بعد إعلان إصابتها ب فيروس كورونا.
إلا أن الإستهزاء والشماتة بأمور خاصة وحساسة قد يأتينا ممن كانوا يوما ما الأقرب إلينا والى روحنا، فما كتبه الممثل السوري عبد المنعم عمايري طليق أمل عرفة عبر صفحته بعد وقت قصير جداً من إعلان أمل إصابتها بكورونا جعلنا نشك أنه يقصدها.
وكتب عبد المنعم:"حاليا اذا بدك تكون ترند فعليك أن تقول معي كورونا"، فتعرض لهجوم كبير من قبل المتابعين معتبرين انه يشمت بزوجته السابقة وبممثلة مهمة وبأم ابنتيه.
إن كان عبد المنعم فعلياً يقصد أمل، بنقول له ان لم يكن لدى الفنان كلمات وتعابير جميلة بحق زميل له أو قريب منه فليحتفظ بها فالشماتة بالمرض لا تليق بممثل موهوب وصاحب اعمال مهمة مثل عبد المنعم عمايري.
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