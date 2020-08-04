شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري برسالة لـ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده والان مع التفاصيل

الفنان اللبناني وائل كفوري

وجّه الفنان اللبناني ​​وائل كفوري معايدة لرئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والمستشار تركي آل الشيخ​ بمناسبة عيد ميلاده، اذ كتب له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بْ عِيدَك شو بَدي عَيّدَك من هون محَيَّر و قلبي بالحَرَج شاعر ما إنتْ شاعر قد كل الكون و قدّيش صُعبة تعَيِّد الشاعر كل عام و انت بألف خير".



الجدير ذكره ان تركي آل الشيخ كان كتب على صفحته الخاصة بمناسبة عيد ميلاده: "39 من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة."

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