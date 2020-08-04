في عيد ميلاده.. نجوم الوطن العربى لـ"تركي آل الشيخ": "كل سنة وإنت طيب يا أبو ناصر" (فيديو)

الثلاثاء 4 أغسطس 2020

هنأ عددًا من نجوم الفن المصريين والعرب، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، بعيد ميلاده الـ 39 برسائل عدة أكدت على مدى حبهم للمسئول السعودي المعروف عنه إبداعاته الفنية.



وظهر في فيديو عدد كبير من نجوم الفن وهم يقدمون التهنئة على رأسهم عمرو دياب، محمد هنيدى، وأصالة، وأحمد عز، ودينا الشربينى، ووائل جسار، وراشد الماجد، ومحمد حماقى، وكاظم الساهر،عبد المجيد عبد الله، أحمد السقا، أنغام، المنتج حمادة إسماعيل، يسرا، رابح صقر، المنتج محسن جابر، عمرو يوسف، الملحن خالد عز، وليد توفيق، الشاعر تامر حسين، زياد حمزة، اللاعب أحمد حسام ميدو، الشاعر أمير طيعمة وسيف الوزيرى، والملحن نواف عبد الله، والمطرب أصيل أبو بكر، والشاعر خالد تاج الدين والشاعر نادر عبد الله.

وكذلك عبادى الجوهر، غادة عادل، عمرو مصطفى، مروان خورى، أكرم حسنى، أحلام، عاصى الحلانى، تامر عاشور، اللاعب أحمد حسن، سلمى ابو ضيف، سالم الهندى، نبيل شعيل، شيكو، هشام ماجد، كارمن سليمان، الموزع طارق مدكور، إبراهيم فايق، محمد محسن، مدحت شلبى، هانى شاكر، الملحن وليد سعد، الشاعر بهاء الدين محمد، الشاعر ايمن بهجت قمر، بيومى فؤاد، محمد عبده.

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البداية كانت مع الهضبة عمرو دياب الذي هنأ رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلا: " كل سنة وإنت طيب يا أبو ناصر وعقبال مليون سنة"، مستكملا حديثه عن تعاون جديد بين الطرفين: "أنا سمعت الأغنية الجديدة لدينا وإن شاء الله هتكسر الدنيا".

وفي نفس السياق قال الفنان محمد هنيدي: " كل سنة وإنت طيب يا أبو ناصر وعيدك مبارك إن شاء الله"، والمطربة السورية أصالة قالت: "كل سنة وإنت سعيد يا أبو ناصر".

وخلال تقديمه عرض مسرحية علاء الدين، سجل الفنان أحمد عز فيديو تهنئة لتركي آل شيخ قال فيه: "كل سنة وإنت طيب عقبال 100 سنة يارب وإنت في أحسن حال وفي أتم صحة يا أبو ناصر.. إحنا بنعرض علاء الدين وإن شاء الله نعرضها عندك قريب في وجودك".