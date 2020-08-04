باسل خياط يبكي والده: اطلبوا له الرحمة

بعد أن أعلن الفنان السوري باسل خياط وفاة والده مؤخرا، قام بنشر فيديو وهو يبكي والحزن يسكن ملامحه، وقال خلاله: "بسبب الظروف الراهنة لم نقم عزاء لوالدي، وأطلب من كل المحبين أن يطلبوا الرحمة له".

وكان خياط كتب عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة والدعاء".

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وكان عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العالم العربي قاموا بتعزية باسل خياط في مصابه الأليم من بينهم تيم حسن وقصى خولي ووليد فواز وأمل بشوشة وماجي بوغصن ونادين الراسي التي نعت والد باسل خياط عبر حسابها على انستقرام قائلة: "الله يرحمه وتكون نفسه بالسما يا رب، البقاء لله.. الله يرحم صديقنا ونجمنا الغالي باسل خياط بوفاة والده، واللي خلف ما مات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن باسل خياط من مواليد 29 أغسطس/ آب 1977، ويضم سجله السينمائي 11 فيلما منها "الشياطين، الليل الطويل، رؤى حالمة" كما شارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية المتميزة مثل "التغريبة الفلسطينية"، و"الهاربة"، و"طريقي".