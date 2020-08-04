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شكرا لقرائتكم خبر عن تيفانى هاديش تؤكد حبها مع مغنى شهير.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من الشائعات قررت النجمة العالمية تيفانى هاديش أن تكشف واحد من أهم أسرار حياتها، فقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 40 سنة أنها تواعد مغنى الراب ومؤلف الأغانى كومن "Common" البالغ من العمر 48 عاما، وذلك خلال استضافتها بالحلقة الأخيرة من "Steve-O’s Wild Ride"، وهو الخبر الذى تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "جاست جيرد".
تيفاني هاديش و كومن
وأكدت تيفانى هاديش لمحبيها أنها التزمت بفترة الحجر المنزلى مع كومن خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، من جهة أخرى ظهر الثنائى هاديش وكومن خلال تواجدهما في المسيرات الاحتجاجية " Black Lives Matter " فى يونيو الماضى مع عدد كبير من أهم وأشهر نجوم العالم الذين حرصوا على التواجد بهذه المسيرات بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد رجال الشرطة.
يذكر أن تيفاني هاديش شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية و التليفزيونية ، و من أبرزها : " Girls Trip " و " Mad Families " و " Uncle Drew " و " The Oath " و " The Kitchen " ، و غيرهم .
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