شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى أحدث ظهور لها: على قدر الصبر يأتى الجبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة زينة فى أحدث صور لها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة "على قدر الصبر يأتى الجبر"، وفور نشر تلك الصور انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن تمنوا له جبر خاطرها فيما تتمناه.





من ناحية أخرى حرصت الفنانة زينة، على تهنئة الفنان تامر حسنى، بمناسبة عيد الأضحى، كما وجهت التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لجمهورها، ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين تامر طوال مشوارهما الفنى على مدار السنوات الماضية.

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واحتفت زينة، بالنجاح الذى حققته من خلال مشاركتها تامر حسنى، فى بطولة العديد من أفلامه، وكتبت فى تعليقها على الفيديو، "كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب "تامر حسنى".. وربنا مايحرمنى منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللى ما يتعوضش"، فيما رد تامر حسنى عليها فى التعليقات، وقال "وأنتى طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه".

على جانب آخر وجهت الفنانة زينة الشكر للطاقم الطبى المشرف على حالة شقيقتها نسرين بعد إصابتها بنزيف فى المخ، ونشرت صورة مع عدد من الأطباء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "الحمد لله أولا وأخيرا وبشكر ربنا أولا ثم بشكركم من قلبي الطاقم الطبي .. شكرا بجد على إنقاذ حياة أختى ربنا يكرمكم.. ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة لولادها ولينا يارب".