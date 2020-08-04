شكرا لقرائتكم خبر عن هنعمل لغبطيطا.. عمر كمال ينشر فيديو جديد أثناء تسجيل أغنية مع حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب الشعبى عمر كمال، مقطع فيديو جديد أثناء تحضيرات تسجيل أغنيته الجديدة مع المطرب الشعبى حسن شاكوش، والتى تبدأ كلماتها بـجملة "هنعمل لغبطيطا"، وشارك عمر المقطع المصور من داخل الأستوديو مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "هنعمل لغبطيطا.. التريند الجاى".

يأتى هذا بعد ساعات من مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مساء الاثنين، مقطع فيديو جمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهما يعلنان تعاونهما مجددا فى عمل فنى خلال الفترة المقبلة.

ظهر فى مقطع الفيديو حسن شاكوش مع عمر كمال، حيث قال الأول موجها حديثه إلى الجمهور: "وحشتونا جمهورنا الغالي.. انتظروا أرقى تراك فى 2021"، فيما أضاف عمر كمال :"الصيف اللى جاى".

Advertisements

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعاون مع النجم أحمد سعد فى دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.