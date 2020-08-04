فيديو.. أمير كرارة طلعت الثانى على المدرسة فى الثانوية بمجموع 52%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم أمير كرارة عن ذكرياته فى الثانوية العامة من خلال برنامج "تع اشرب شاى" مع غادة عادل، قائلا "كنت أشطر واحد فى المدرسة، وفى الثانوية طلعت الثانى على المدرسة وجبت 52% والله العظيم.
وتابع أمير: "درست 8 سنوات فى المرحلة الثانوية وكنت أسقط دائما، وفى السنة الأخيرة حصلت على درجات التفوق الرياضى فنجحت".
وأوضح "أنا حاولت أعوض اللى معملتوش مع أولادى لكن كل لما أروح المدرسة عندهم أفتكر الماضى الأليم، وفى فرق كبير فى المدرسين بينى وبين أولادى".
ويقضى الفنان أمير كرارة الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.
من ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".
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