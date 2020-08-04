شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعود لبلاتوه مسلسلها "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها الخارجية من مسلسلها "خيط حرير" ويتضمن 35 حلقة، أمس الاثنين، وتجمعها المشاهد مع كل من محمود عبد المغنى وهنادى مهنى، وباقى الأبطال ويتبقى لفريق عمل المسلسل ما يقرب من شهر، وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، لتقرر بعدها شركة سينرجى موعد عرضه، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه وأعمال الجرافيكس وخلافه.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال مى عز الدين فى رمضان الماضى مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.