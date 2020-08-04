فيديو.. أمير كرارة: "كنت الثاني على مدرستي في الثانوية بمجموع 52%"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أمير كرارة، في مقابلة مع برنامج "تعشب شاي" مع الفنانة غادة عادل، إنه حصل على مجموع 52% في الثانوية العامة.
وتابع: "أنا أخدت الثانوية العامة في 8 سنين، وكل سنة المدرسة اللي أنا بدرس فيها كانت نتيجتها لم ينجح أحد".
وأضاف: "في آخر سنة ادوني درجات التفوق الرياضي فنجحت، وجبت ساعتها 52% وكنت التاني على المدرسة".
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء.
يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد خالد صالح، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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