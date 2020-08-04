الجمعة والسبت.. "بغدادى بيج باند" في أوبرا القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دا الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين لفريق بغدادي بيج باند، بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي.

يقام الحفلان بأوبرا القاهرة والإسكندرية وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٧ أغسطس على مسرح النافورة، ومساء الاحد 9 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية، التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز، منها: "برازيل، مزاج جيد، موجة، أبريل في باريس، كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بي إلى القمر، غني غني، وأهل المحبة".

يذكر أن‪ ‬الدكتور مجدي بغدادي تخرج في كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراة من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفني بألمانيا، ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الآلة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفوني ما بين عامى 1983 – 1997، وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامي 1997 – 2003 ، أسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت في تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى أربعينيات القرن الماضي، وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين على مختلف الآلات الموسيقية، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.