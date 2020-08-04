"مبروك لأهالي مصر المحروسة".. وليد فواز يهنئ طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، طلاب الثانوية العامة، الذين ظهرت نتيجتهم اليوم الثلاثاء. وكتب: "مبروك لأهالي مصر المحروسة بمناسبة موسم الثانوية العامة إنهم خلصوا، مبروك للطلاب ومبروك للمدرسين". Advertisements واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء. من ناحية أخرى، شارك وليد فواز في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسلي "سلطان المعز" للفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل "شاهد عيان" للفنان حسن الرداد.

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