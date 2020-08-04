نبيل الحلفاوي: "اعتذرت عن برنامج أسبوعي في قناة الأهلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رفض عرض من قناة الأهلي، لتقديم برنامج أسبوعي.
وردا على سؤال أحد متابعيه عبر تويتر، حول إمكانية تقديم برنامج على قناة الأهلي، قال "الحلفاوي": "حصل من الدكتور محمد العدل، وكان الكلام عن برنامج اسبوعي واعتذرت شاكرا العرض الكريم وتفهم الموقف، أظن مافيش أعز من الأهلي".
ويعتبر الفنان نبيل الحلفاوي من مشجعي النادي الأهلي، كما يتفاعل على حسابه بموقع تويتر، مع أي حدث رياضي خاص بالنادي الأهلي.
من ناحية أخرى، يشارك الفنان الكبير في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" وهو من بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.
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