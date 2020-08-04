محمد أنور يستعيد ذكريات الثانوية العامة:"كنت مموت نفسي علشان ادخل هندسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد أنور، على نتيجة الثانوية العامة، واستعاد ذكريات المرحلة الثانوية، بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام.

وكتب: "وأنا في الثانوية العامة كنت مموت نفسي في المذاكرة عشان كان نفسي أدخل كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي الآخر جبت 73% دخلوني كلية هندسة في ليبيا جامعة الفاتح في طرابلس، ذكريات الثانوية".

من ناحية أخرى، يشارك محمد أنور في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.