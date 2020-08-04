وفاء صادق تحتفل بنجاح ابنها في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة وفاء صادق، بنجاح ابنها في الثانوية العامة، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "الناجح يرفع إيده، خلصنا مدرسة وداخلين الجامعة، وعقبال ولادكم جميعا، نور دخل الجامعة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق، مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في سباق دراما رمضان 2020، وحقق نجاحا وقت عرضه. مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.

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