تراند اليوم : فنانة سورية تعلن إصابتها بكورونا.. ومعارضون: ارتكبت هذه الجريمة

وأعربت عرفة عن عدم خوفها من الإصابة مؤكدة أنها ستكون قوية في مواجهة الأزمة ، قائلة: " خمسة أطباء أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال".
وتابعت : سأتعامل مع الحالة على أنها " غريب عادي " ، الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس، ألف سلامة سوريا .
كما وجهت شكرها لخمس أطباء كانوا يساعدوها لعدوم وصول الفيروس للرئة ، داعية لأخذ الحذر للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.
وعقب إعلانها عن إصابتها بكورونا سخر عدد من النشطاء والمعرض ون للنظام السوري، حيث علق الناشط السوري عمر مدنية قائلا :" أعلنت الممثلة السورية "أمل عرفة" عن إصابتها بفيروس كورونا.. تذكرت عندما قامت بالاستهزاء بأطفال سوريا عبر إحدى مسلسلاتها بإظهار أن قتلهم خنقا بالكيماوي كان تمثيلا".
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن وصول فيروس كورنا للقصر الجمهوري، وإصابة عدد من كبار الضباط.