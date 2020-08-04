تراند اليوم : لم يتمكن من وداعه.. فنان شهير يفجع بوفاة والده: سامحني يا بيي

فجع الفنان السوري أدهم مرشد مساء أمس الاثنين بوفاة والده الذي توفي في محافظة السويداء؛ إذ نعاه بكلمات حزينة ومؤثرة وذلك عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وذكر مرشد في كلمات نعيه لوالده أنه كان دائما يشعر بالخوف من لحظة وفاة والده وهو بعيد عنه، لكن القدر شاء ذلك، حيث قال:" الله معك يا عيوني الله معك يا حبيبي سامحني يابيي يمكن إنت شبعت من عمرك بس انا ما شبعت منك ومن حنيتك.. صرلي عشر سنين خايف من هالخبر يجي وانا بعيد الله يرحمك يا ابو يوسف يا رفيقي يا حبيبي يا بيي".

ولم يتمكن مرشد من وداع والده وإلقاء النظرة الأخيرة بسبب تواجده في الولايات الأميركية المتحدة، حيث يقيم هناك.



