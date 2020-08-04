تراند اليوم : نانسي عجرم على موعد مع حدث هو الأول في الشرق الأوسط

تحيي الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الخميس المقبل، حدثا فنيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

تستعد عجرم لإحياء حفل غنائي مباشر على الهواء عبر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، من موقع خاص في العاصمة اللبنانية بيروت دون جمهور، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه "تيك تيوك" في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي "ذا ويكند".

يشار إلى أن نانسي عجرم انضمت مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، بمقطع مصور تظهر فيه مع ابنتيها "ميلا" و"إيلا"، فلاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.

يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت مع زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، مؤخرا بابنتهما الوسطى "إيلا".

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واحتفل الزوجان بـ"قربان" ابنتهما في أجواء عائلية تقتصر على زوجها والابنة الكبرى "ميلا" و"الصغرى "ليا".

ويعتبر أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.

وكانت منصة "شاهد في أي بي" عرضت مؤخرا الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي يكشف العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.