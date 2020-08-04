تراند اليوم : فيديو| فنانة مصرية: ربنا نصرني على كورونا



أعلنت الممثلة المصرية منى إش إش، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل أكثر من شهر.

وأضافت في فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، أن كورونا اختفت تمامًا من جسدها، لكن بالتأكيد لا تزال هناك بعض الأثار المترتبة على ذلك، لكن الرئة تعافت تمامًا، والجلطات قلّت بشكل كبير، وسيحتاج الأمر لشهر آخر حتى تتخلص من تلك الآثار.

وتابعت متوجهة بعبارات الشكر والثناء إلى متابعيها الذين انهالوا بالدعوات لها خلال فترة مرضها: "الله أكبر ما شاء الله بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه نصرنى على الكورونا.. بليون حمد وشكر ليك يارب العالمين.. يا حبيبي يا الله".

Advertisements

وكانت إش إش وهي طليقة الممثل ماجد المصري أعلنت مطلع الشهر الماضي عن تحسن حالتها الصحية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها اجتازت المرحلة الحرجة وحاليا تتعافى من الوباء، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها خلال الفترة الماضية.