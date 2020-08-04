تراند اليوم : مفاجأة يفجرها شاهد عيان حول حادث "حمو بيكا" في الساحل الشمالي

كذب شاهد عيان رواية مغني المهرجانات "حمو بيكا" عبر صفحته على موقع "فيس بوك" حول الحادث الذي قال إن مدير أعماله تعرض له في منطقة الساحل الشمالي.

وكان بيكا قال في مقطع فيديو إن السيارة التي تعرضت لحادث على طريق الساحل الشمالي تخص مدير أعماله وليست سيارته، وأشارت إلى أنه كان متواجدًا في الفندق.

وأضاف أنه عندما علم بالحادث ذهب مسرعًا للاطمئنان على مدير أعماله وحينها ظن الموجودون أنه هو من تعرض للحادث، وتناقلت الصحافة الخبر وهذا الأمر غير صحيح.

غير أن شاهد عيان، يُدعى عمرو نجيب، نفى رواية مطرب المهرجانات، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان انتظار السيارات "باركينج".

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وأضاف أن بيكا استعان بمدير أعماله ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا.

وعلق قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه في بورتو مارينا دخل ف 7 عربيات واقفين ومنهم عربيتي وعربية ابن خالي والنتيجة أهي، وجابوا واحد قال إن هو اللي سايق فالقسم ومتعاطي حشيش والبيه قاعد في عربيته بره صاغ سليم".

وتابع: "أنا مش حسيبه غير لما آخد حقي.. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل إيه وعشان تبقوا تجيبوه فالأفراح وتهيصوا".