أغنية "حبة إهتمام".. الأعلى مشاهدة في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

طرحت الفنانة إليسا ألبومها الصيفي الجديد "صاحبة رأي"السبت الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أغنياته نسبة مشاهدة عالية في أيام صدوره الاولى .

سجلت أغنية "حبة إهتمام" الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم الـ 18،حيث تخطت مليون

مشاهدة في 3 أيام من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة،ألحان:زياد برجي، توزيع:أحمد إبراهيم.

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ضم الألبوم 18 أغنية هم"صاحبة رأي، أغانينا، وفي، عظيمة، مباحة ليك، حبة اهتمام، على حس

حكايتنا، هعتبرك مت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، وانت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، mourir sen sur".

طرحت إليسا أغنية "صاحبة رأي" كمرحلة دعئية للألبوم ، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة.