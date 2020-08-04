"مشروع وردة" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستقبل مسرح النهر حفل بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من أغسطس، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

"ورده" مشروع غنائي طربي يعيد تقديم إحياء وتقدم أغاني الفنانه الكبيره الراحله ورده

في شكل إهداء لها ولفنها، بدأت أولي خطوات المشروع بحفله في ٧-١٢-٢٠١٨ تحت إسم (ورده ـبليغ)، قدم الحفل أغاني ورده من ألحان الموسيقار العبقري الشجنيه بليغ حمدي فقط في حفل إتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثره من الجمهور لنجاح الحفل.

وجدان مطربه بدأت بالدراسه من معهد الموسيقي العربيه ٢٠١١..ثم إنضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من ٢٠١٣ حتي الان بقياده الموسيقار د.هاني شنوده، ثم إنضمتت لإستديو الممثل للفنان الكبير محمد صبحي والعديد من الفرق الموسيقيه الآخري.