أبرز أعمال بهيجة حافظ.. أول من ألفت الموسيقى التصويرية للسينما

احتفل المجال الفني ومحرك البحث العالمي جوجل بالذكرى 112 لميلاد رائدة الفن المصري واول من ألف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وقامت بإنتاج وإخراج الكثير من الأعمال الفنية، الممثلة والكاتبة بهيجة حافظ، تلك السيدة المصرية التي عشقت الفن ووهبت حياتها له، حتى سكن قلبها وأصبح شغلها الشاغل، ومنه وله عاشت وبسببه توفت.

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واجهت ابنة الاسكندرية عقبات كبيرة خلال مسيرتها الفنية خاصة من جانب عائلتها التي رفضت بشدة تمثيلها وعملها في مجال الفن، ومع إصرارها على تمسكها به قاطعتها عائلتها معتبرين ما تفعله ضد مبادئهم وعاداتهم، بالرغم نشاتها بعائلة فنية تهوى الموسيقى بداية

من والدها ووالدتها مرورًا بأخواتها.

دراستها

ولم يقف الأمر حد الموهبة وحب الموسيقى والفن بل درست في مدرسة الفرنسيسكان، ومدرسة المير دي ديو، قبل أن تسافر إلى فرنسا، وعمرها 15 سنة، وتحصل على شهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى عام 1930.

ونجحت حافظ في كلا من التمثيل والإخراج والموسيقى وغيرها ومن ابرز أعمالها، ليلى بنت الصحراء الذي يقال أنه تسبب في أزمة سياسية، جعل الملك فاروق يدخل ويوُقفه مما جعلها تخسر وتشهر إفلاسها حيث كانت هي المنتجة وأنفقت عليه وقتها حوالي 18 ألف جنيه الذي يعتبر

من اضخم النفقات السينمائية وقتها.

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أعمال بهيجة حافظ الفنية

القاهرة 30 ، زهرة السوق، ليلى البدوية، ليلى بنت الصحراء، الأتهام، الضحايا، زينب، كما ألفت زهرة السوق، وليلى البدوية، ليلى بنت الصحراء، وأخرجت فيلمي ليلى البدوية، وليلى بنت الصحراء.

أما عن مجالها الشهير وهو الموسيقى التصويرية وضعت موسيقى الكثير من الأفلام ومنها السيد البدوي،

زهرة السوق، سلوى، ليلى البدوية، ليلى بنت الصحراء، الأتهام، الضحايا، زينب.

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واهتمت حافظ بإنشاء أول نقابة عمالية للموسيقيين والتي كانت في عام 1937، وظلت حتى عام 1954، كما أنشأت صالونا ثقافيا عام 1959 داخل قصرها في شارع قصر النيل.

وبالرغم من أنها افنت حياتها في الفن، إلا أن أخر عمرها ظلت طريحة الفراش لسنوات طويلة، وعانت من الوحدة واكتشف الجيران وفاتها بعد يومين ويحضر جنازتها أي من الفنانين.