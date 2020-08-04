بهذا الفيلم .. أحمد الفيشاوي يحتفل بعودة السينما

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع أثناء ذهابه لمشاهدة فيلم "الغسالة"، الذي يعرض حالياً في شاشات العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق الفيشاوي على الفيديو قائلاً:" في طريقي لمشاهدةفيلم الغسالة، العودة إلى السينما أخيراً".
يذكر ان الفيشاوي يعيش حالة من النشاط السينمائي حيث يشارك بفيلمين سينمائيين إحداهمافيلم "الحارث"من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء
والآخر فيلم "30 مارس من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.
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