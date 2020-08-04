بعد نجاح كليب راسمك في خيالي .. مصطفى عامر يتعاون مع كارمن سليمان

مصطفى عامر كتبت - تقى عادل يستعد المخرج مصطفى عامر لتجربة إخراجية جديدة مع الفنانة كارمن سليمان من خلال تصويره لأغنيتها الجديدة "لينا رقصة، والتي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كان لـ عامر تجربة إخراجية مميزة مع الفنان محمد حماقي من خلال كليب "راسمك في خيالي" Advertisements .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); يعد كليب "راسمك في خيالي" .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية أغنية "بصاتك"، التي طرحتها خلال شهر ديسمبر 2019، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:سامي علي، ألحان:مصطفى جاد، توزيع:ماز.

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