يعود فريق "الحضرة" لجمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي بحفلين إنشاد صوفي، وذلك على مسرح النهر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 7 من أغسطس، فى تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً. مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من الإبتهالات والإنشاد الديني التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم على خشبة Advertisements المسرح. المسرح. فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوي مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.