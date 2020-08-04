شاهد .. أغنية خطيرة لرامي صبري تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة

سجلت الأغنية الجديدة للفنان رامي صبري، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في اقل من أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:راميصبري، توزيع:جلال الحمداوي.
يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنية "فرصة تانية"، والتي طُرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتاني"، ولحنها:مدين،
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