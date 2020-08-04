شاهد .. أغنية خطيرة لرامي صبري تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة

سجلت الأغنية الجديدة للفنان رامي صبري، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في اقل من أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي

صبري، توزيع:جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنية "فرصة تانية"، والتي طُرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتاني"، ولحنها:مدين،

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وقام بتوزيعها موسيقياً:نادر حمدي، وحققت نجاح جماهيري واضح بين باقي التترات الغنائية، بالإضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.