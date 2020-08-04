في أقل من اسبوع.. يابلدنا ياحلوة تقترب من الـ 10 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

اقترب كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة" للهضبة عمرو دياب، من حاجز الـ10 مليون مشاهدة، وذلك في أقل من أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.
تضمن الكليب تصوير عدة مناطق مميزة من محافظات مصر المختلفة، مع ذكر محافظات"بور سعيد، الشرقية، والإسكندرية،..وغيرهم" في الأغنية،مماأضاف للكلمة صوت وصورة مميزتين.
يذكر أن أحدث آخر أنشطة عمرو دياب الفنية كانت من خلال ألبوم"سهران"، الذي طرحه في شهر فبراير الماضي، ضم 16 أغنية منهم"هيعيش يفتكرني، سهران،مكانك في قلبي، مهرجان، روح".
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