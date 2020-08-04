أبرزهم أحلام وكارمن لبس .. مشاهير يساندون أمل عرفة بعد إعلان إصابتها بكورونا

ساند عدد كبير من المشاهير الفنانة السورية أمل عرفة بعد أن اعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر أحد حسابتها بمواقع التواصل الإجتماعي، مطمئنة كل المحيطين بها بأنها لن تخالط أحد في فترة مرضها وقبلها مما لا يدعو للقلق.

ودعمها الفنانين برسائل تحمل في طياتها الأمل والطاقة الإيجابية التي تساعدها على عبور محنتها بسلام، ومن بين هؤلاء المطربة الإمارتية أحلام التي قالت:"اعذريني ياغاليه تو اسمع الخبر والله انك غاليه وربي يرفع عنك وعن كل الناس..بحبك"، وعلقت بتغريدة أخرى:" سلامت قلبك ربي معاك ويحرسك ويجعل ما جاك تكفير".

ومن لبنان علقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس التي أكدت على ثقتها في قوتها وقدرتها على مواجهة الفيروس:"ما تخافي أمل، إنتي بتهزمي الكورونا وغير كورونا بروحك الحلوة وقوّتك..سلامة قلبك، قطوع وأكيد رح يمرّ ان شاء الله".

وكتب الفنان السوري مصطفى الخاني:"أمل الغالية إن شاء الله سلامتك من الكورونا ومن كل شر يالله، طيبيلنا بسرعة ناطرنا شغل حلو... وناطرين شغلك الحلو عفكرة مو صدفة إنه اسمك أمل ... لأن مافي لا قبل ولا بعد الأمل".

المخرج اللبناني وليد ناصيف:"سلامة قلبك، أنت قوية وبنحبك"، كما علقت الممثلة والمطربة السورية ديمة قندلفت:"سلامتك وماعلقلبك شر ناطرينك"، بجانب كلمات الدعم التي نشرها الفنان اللبناني باسم مغنيه:"ألف سلامة للحبيبة أمل..ومثل ما قلتي كلها كم يوم وبترجعي عالتصوير".

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الصحفي اللبناني سعيد حريري:" النجمة الرقيقة التي لطالما أسعدتنا ألف سلامة عليك ونتمنى ان تتجاوزي هذه المحنة سريعًا جدًا".

وحرصت أمل على الرد على جميع متابعيها من المشاهير والجمهور وطمئنتهم على صحتها، مؤكدة أنها بمرحلة

التعافي حيث أنها عانت فترة مرضها بالفيروس ووصفت الألم بالكافر.

وكانت عرفة أعلنت إصابتها بـفيروس كورونا أمس الإثنين، موضحة تفاصيل محنتها وما واجهته وكتبت:"خمسة أطباء أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال.. وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم أتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم أنو الألم كافر.. أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت مطمئنة الجميع:"ملاحظة: الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبًا كانوا برفانتي المفضلة.. وعن المخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى".

ب الأمراض:"كورونا سنصاب به جميعًا.. انتبهوا عالكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة انتبهوا من الاستهتار.. بعد أيام راح أتعافى بإذن الله وأرجع أكمل تصوير.. استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة".

واختتمت كلامها:"نحنا ضيوف وبس وهي قناعتي قبل الكورونا..ألف سلامة سوريا .. شكرا للاطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول للرئه وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم الإيمان".