سامر الخال يخوض أولى تجاربه السينمائية في "بنات الحي"

يستعد الفنان السعودي سامر الخال لخوض أولى تجاربه السينمائية من خلال الفيلم الكويتي "بنات الحي" وهو اسم مبدأي للعمل، من إخراج الكويتي علي حسن.
ومن المنتظر بدء تصوير فيلم "بنات الحي" خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال التعاقد مع الممثلين، حيث يقف المخرج الكويتي علي حسن على اختيار أماكن التصوير، ومن المنتظر الإعلان عن مشاركة الفنان اللبناني المسرحيرفيق علي أحمد بالفيلم بعد انتهاء المفاوضات معه.
وكانت تحضيرات فيلم "بنات الحي" تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي وتحدث صدمة لإحدى شخصيات العمل تقلب مجرى الأحداث ونرى ردود أفعال باقي الشخصيات بعد تلك الواقعة.
يذكر أن سامر الخال شارك فيالجزء الثاني من المسلسل السعودي "العاصوف" مع الفنان ناصر القصبي، وتدور أحداثه استكمالا ﻷحداث الجزء الأول يتناول مسيرة نمو المجتمع السعودي من السبعنينات وحتى وقتنا الراهن، من خلال قصة خالد وأشقاؤه، وما يحدث بينهم بعد أن قام بإنشاء عمل جديد.
الجزء الثاني من مسلسل العاصوف بطولة عبد الإله السناني، ريم عبد الله، عبد العزيز السكيرين، ريماس منصور، حبيب الحبيب، وآخرون، إخراج المثنى صبح عن قصة عبد الرحمن الوابلي، تأليف وسيناريو وحوار ناصر العزاز.
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