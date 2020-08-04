كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الفني يكشف تفاصيل مسرحية"حزلقوم" قبل عرضها على مسرح"كايرو شو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد النجم أحمد مكي لتقديم العرض المسرحي ل "حزلقوم"، خلال الفترة المقبلة على مسرح كايرو شو، ولم يتم الاستقرار حتى الأن على موعد محدد للعرض لأن فريق العمل مازال في مرحلة التحضير.
تم عرض المسرحية لأول مره في موسم الرياض منذ عدة شهور قبل جائحة الكورونا، ومن المفترض، أن تُعرض في مصر منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة لتنتهي أزمة كورونا.
ويشارك مكي، البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وباقة من النجوم.
تم عرض المسرحية لأول مره في موسم الرياض منذ عدة شهور قبل جائحة الكورونا، ومن المفترض، أن تُعرض في مصر منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة لتنتهي أزمة كورونا.
وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها في موسم الرياض حيث تعد أول عمل مسرحي لمكي، حيث أنه يشعر بالسعادة البالغة بسبب نجاح المسرحية وقت العرض وردود أفعال الجمهور.
مسرحية "حزلقوم" من تأليف كل من حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، أحمد شيكو، واستمروا في كتابة الحوار والسيناريو الخاص بالمسرحية لمدة 6 شهور.
ويشارك مكي، البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وباقة من النجوم.