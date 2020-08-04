الخليج 365 الفني يكشف تفاصيل مسرحية"حزلقوم" قبل عرضها على مسرح"كايرو شو"

تم عرض المسرحية لأول مره في موسم الرياض منذ عدة شهور قبل جائحة الكورونا، ومن المفترض، أن تُعرض في مصر منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة لتنتهي أزمة كورونا

وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها في موسم الرياض حيث تعد أول عمل مسرحي لمكي، حيث أنه يشعر بالسعادة البالغة بسبب نجاح المسرحية وقت العرض وردود أفعال الجمهور.

مسرحية "حزلقوم" من تأليف كل من حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، أحمد شيكو، واستمروا في كتابة الحوار والسيناريو الخاص بالمسرحية لمدة 6 شهور.

ويشارك مكي، البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وباقة من النجوم.

