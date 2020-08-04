محمد هنيدي يكشف مجموعة في الثانوية العامة وتجربته الغريبة فيها

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن المجموع الذى حصل عليه في الثانوية العامة، وتجربته الغريبة فيها.

محمد هنيدي، خلال لقاء سابق له في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن مجموعة كان 57.5%، و وصف مرحلة الثانوية العامة له بأنها كانت بالنسبة له تجربة غريبة خاصة.

وأضاف أنه التحق بمدرسة الثانوية الرياضية والتي كان مقرها في إستاد القاهرة، ولكن تم إغلاقها بعد عام، ليلتحق بمدرسة أخري في منطقة إمبابة، وبعد ذلك دخل كليه حقوق ولكن بعد عامين تم فصله منها بسبب اهتمامه بالمسرح الجامعي، وبعد ذلك دخل المعهد العالي للفنون.

محمد هنيدي

يذكر أن محمد هنيدي يواصل حاليا تصوير فيلم "النمس والإنس"، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.