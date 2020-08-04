حمو بيكا يوضح حقيقة إصابته في حادث سير

رنا صلاح الدين - رد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول إصابته في حادث سير بالساحل الشمالي.

وظهر في الصور حمو بيكا، وهو إلى جوار سيارة محطمة وسط زحام شديد، وتسبب الحادث في تهشيم ٧ سيارات.

وكشف حمو بيكا، في تصريحات صحفية، أن صورة السيارة المنتشرة للحادث ليست سيارته ولكنها سيارة مدير أعماله.

حمو بيكا

وعن ظهوره في الصور المنتشرة للحادث، قال حمو بيكا إنه كان يطمئن على مدير أعماله، مؤكدًا إنه بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، وتابع: "إحنا كلنا بخير الحمد الله عدت على خير".

Advertisements

وقال حمو بيكا، في أول تصريح له بعد الحادث: "طبعا إحنا اتصورنا كتير بعد ما وصلنا لمكان الحادث، وكل حاجة بقت على الفيس دلوقت، وفي ناس كتبت معلومات غلط..... لكن لما تيجي تكتب اكتب بعقل.. ياريت اللي بيكتب يكتب الحقيقة.. أنا كتب عند العربية لأن من الواجب عليا اتحرك عشان الراجل ده شغال معايا.. وهي مش عربيتي دي عربية مدير أعمالي.... واللي يجي في الريش بقيشيش الحمدالله أنهم بخير وعلى رجلهم يعرفوا يجيبوا غيرها .. ومفيش شماتة ولا حاحة.. والحمدالله على كده، هو رزقه وربنا كتبله كده وطالما ربنا كطتب كده يبقى ما باليد حيلة ومحدش بيهرب من قدره".

حمو بيكا

وأضاف: "هو كده كده في النيابة بيحققوا معاه والمحامين بتوعي معاه برضه وكله خير.. وفي ألف داهية كذا عربية... أهم حاجه اطمنا على الناس اللي جوه العربية والحمدلله أنهم بخير وربنا يقف جنبه".

يذكر أن حمو بيكا روج اليوم لمهرجان جديد بعنوان "سكينة برازيلي"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا، قد تعرض لحالة تنمر شديدة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب عدم معرفته نطق كلمة "باتون سلبية"، ونطقها " باتون بانية".