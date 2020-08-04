ويزو تستعيد ذكريات زفافها.. صورة

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» ذكرياته زفافها، ونشرت صورة تجمعها بزوجها شريف حسني من حفل زفافهما، معلقة عليها: «فرحة العمر ربنا يجعل حياتكم كلها فرح».

فانز ومتابعو دينا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها للفنانة الفرح والحب والسعادة الدائمة مع زوجها.

دينا محسن تزوجت من شريف حسني في عام 2017، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم مصر، بالإضافة لزملائها في «مسرح مصر»، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إسماعيل» مارس 2019.

يُذكر أن دينا محسن شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «تيمون وبومبا» أمام أحمد فهمي وأكرم حسني، بيومي فؤاد، وغيرهم، والمسلسل تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

من ناحية أخرى، يُعرض لويزو حالياً مسلسل جديد بعنوان «جمجوم وبم بم" الشركة العالمية لمكافحة الخوراق"» عبر منصة «شاهد vip» وذلك أمام نخبة من الفنانين، وأبرزهم؛ محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، محمد سلام، وغيرهم، والعمل تأليف مصطفى صقر، كريم يوسف، محمد عز الدين، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.