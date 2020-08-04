شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ينتهى من تصوير مشاهد السجن فى "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان ماجد المصرى من تصوير مشاهد زيارة صديقه المقرب ويجسده الفنان أحمد فهيم فى السجن خلال أحداث مسلسله "الوجه الآخر"، ومن المقرر أن يعود أبطال العمل لاستئناف التصوير الأسبوع المقبل فى الديكورات الخاصة بالعمل.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدورا لمسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.