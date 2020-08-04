شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: كنت مموت نفسى فى المذاكرة عشان أدخل كلية هندسة وجبت 73% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان الشاب محمد أنور، ذكرياته مع الثانوية العامة، حيث أكد أنه كان يبذل قصارى جهده من أجل دخول كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولكنه لم يوفق فى ذلك، وقال أنور محمد خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، "وانا في ثانويه عامه كنت مموت نفسي في المذاكره عشان كان نفسي ادخل كليه الهندسه جامعه القاهرة..شوفي الاخر جبت 73٪ دخلوني كليه هندسه في ليبيا جامعه الفاتح في طرابلس".



محمد أنور

عدد كبير من الفنانين استعادوا ذكرياتهم مع الثانوية العامة، حيث روى الفنان أحمد فهمى ذكرياته مع مراحل التعليم المختلف والتى اختص فيها مرحلة الثانوية العامة، من خلال لقائه برنامج"صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

وقال أحمد فهمى إن والدته كانت مهتمة للغاية بموضوع التعليم، وأقنعته أن الصف الرابع الابتدائى بمثابة شهادة مهمة، وأضاف أنه كان تلميذا مجتهدا في الثانوية العامة حصل علي مجموعة 96.6% فى المرحلة الثانية ومجموع 99.8% في المرحلة الثالثة.

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فيما كشف النجم محمد هنيدي عن المجموع الذى حصل عليه في الثانوية العامة، وهو 57.5%، وقال هنيدي في إحدي اللقاءات التليفزيونية مع منى الشاذلي، إن مرحلة الثانوية العامة كانت بالنسبة له تجربة غريبة خاصة.

وأضاف هنيدي أنه التحق بمدرسة الثانوية الرياضية والتي كان مقرها في إستاد القاهره، ولكن تم إغلاقها بعد عام، ليلتحق بمدرسة أخري في منطقة إمبابة، وبعد ذلك دخل كليه حقوق ولكن بعد عامين تم فصله منها بسبب اهتمامه بالمسرح الجامعي، وبعد ذلك معهد الفنون، وتحديدا معهد السينما.