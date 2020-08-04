فن ومشاهير

منة فضالي تقص شعرها وتظهر بـ "لوك" جديد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها، بمجموعة صور حديثة لها برفقة كلبيها، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد.

c21e07b299.jpgمنة فضالي

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بشعر قصير جدا، وأرفقت الصور بتعليق: "الحب الحقيقي".

ff62df419f.jpgمنة فضالي

Advertisements

والجدير بالذكر أن منة فضالى شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وهانى عادل ونبيل عيسى ومحمود حجازى وكريم قاسم وأشرف زكى وهلا السعيد وعماد رشاد وعبير منير وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

3fed7f2d80.jpgمنة فضالي

كما ظهرت منة أيضاً فى رمضان بمسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى وميدو عادل محمد سليمان وأحمد كرارة وأمانى كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تقص شعرها وتظهر بـ "لوك" جديد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا