منة فضالي تقص شعرها وتظهر بـ "لوك" جديد.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها، بمجموعة صور حديثة لها برفقة كلبيها، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد.

منة فضالي

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بشعر قصير جدا، وأرفقت الصور بتعليق: "الحب الحقيقي".

منة فضالي

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والجدير بالذكر أن منة فضالى شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وهانى عادل ونبيل عيسى ومحمود حجازى وكريم قاسم وأشرف زكى وهلا السعيد وعماد رشاد وعبير منير وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

منة فضالي

كما ظهرت منة أيضاً فى رمضان بمسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى وميدو عادل محمد سليمان وأحمد كرارة وأمانى كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.