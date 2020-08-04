منة عرفة تفاجئ جمهورها بلوك مختلف.. شاهد

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة جمهورها، بنشر صورة حديثة لها، ظهرت فيها بـ "لوك" مختلف تماما.

منة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بعد أن صبغت شعرها باللون الأحمر، كما بدت بشفاه منتفخة بشكل ملحوظ، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت قد أجرت عمليات تجميل.

منة عرفة

وكانت الفنانة المصرية منة عرفة قد فجعت مؤخرا بوفاة جدتها، حيث أعلنت عن وفاة جدتها مساء الأربعاء ٢٢يوليو، وذلك في منشور عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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منة عرفة، قالت في تدوينتها: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتي أرجو الدعاء لها"، وتلقت العديد من تعليقات متابعيها الذين دعوا لجدتها بالرحمة ولها بالصبر والسلوان.

منة عرفة

يذكر أن منة عرفة، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ليالينا 70"، وتعاونت من خلاله مع إياد نصار وغادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلي وجيهان نور وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت مؤخرا في تصوير فيديو كليب أغنية جديدة مع الفنان حمادة هلال.