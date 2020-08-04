حميد الشاعري يلتقي ابنتيه بعد 90 يوم حظر في أمريكا.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقى الفنان الليبي حميد الشاعري بابنتيه "نبيلة ونورا"، وذلك بعد قضائهما 90 يوم حظر في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفنان الليبي نشر صورة جمعته بابنتيه بعد عودتهما، وذلك على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".

الشاعري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "الحمد لله.. بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد ٩٠ يوم حظر في امريكا".

حميد الشاعري

يذكر أن حميد الشاعري تزوج ٥ مرات من جنسيات مختلفة، حيث تزوج من إنجليزية، أردنية، كندية، بينما زوجته الحالية كندية مصرية.

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وله أربعة أبناء هم نديم ونوح ونبيلة ونورا، وعن أسباب انفصاله عن زوجاته قال في حوار تلفزيون له: ” ليس شرطا أن يكون العيب منهم يمكن مني”.

حميد الشاعري

كما كشف أنه غيور جدا ومن ملامح غيرته إنه لا يقبل أن تلجأ زوجته لكوافير رجل: “لازم كوافيرة امرأة.. أصله مينفعش كوافير يفضل ماسك شعر مراتي ويعملهولها”.

حميد الشاعري

حميد الشاعري