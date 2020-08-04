النيابة تأمر بتحديد هوية المتحرشين بريهام سعيد

رنا صلاح الدين - أمرت نيابة العلمين أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة تحرش 6 من الشباب بالإعلامية المصرية ريهام سعيد، بأحد شواطئ مارينا.

النيابة أمرت الأمن بتحديد هوية المتحرشين بالإعلامية المصرية، والذين انتهكوا حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بالإيذاء بحسب دفاع ريهام سعيد.

محامي ريهام سعي كشف أن موكلته قدمت بلاغًا ضد المتهمين وهم 6 من الشباب تترواح أعمارهم ما بين الـ22 لـ25 سنة، وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة هويتهم.

ريهام سعيد

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد نشرت مقطع فيديو مؤخرا، كشفت خلاله عن تعرضها للتحرش، واستغاثت بجمهورها وبالمسئولين.

ريهام قالت، خلال الفيديو، إنها كانت تجلس على البحر ترتدي ملابس محترمة وغير مكشوفة وتطعم ابنها الصغير وجاء عدد من الشباب يطلبون منها التقاط بعض الصور، لكنها رفضت بطريقة محترمة لإنشغالها بطفلها.

وأضافت أنها بعد رفضها للتصوير قام هؤلاء الشباب بسبها ومعايرتها بالحبس الاحتياطي التي تورطت فيه.

Advertisements

وتابعت باكية: "إلى متى سيتم توجيه إلي تهمة لم أقم بها خاصة بعد صدور برائتي"، ووصفت نفسها بأنها مواطنة شريفة وأم محترمة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة للمتحرشين، وعلقت: "لوسمحتوا محتاجه اتقدم ببيان رسمي الداخليه و اوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه؟.. انا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام و قعدوا في شمسيه جنبنا".

وأضافت: "ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب ومش عارفين أنا مين وبعدين كل ده مبنردش. قاموا وقربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لإني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه".

وتابعت: "سألني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الاتين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه و التاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين والي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا الفاظ".

ريهام سعيد