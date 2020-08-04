ما حقيقة انتظار باريش أردوتش وزوجته لمولودهما الأول؟

متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال خبر زواج النجم التركي باريش أرودتش من حبيبته الممثلة الكوميدية جوبسي اوزاي منذ أيام قليلة،حديث الصحافة التركية وذلك بعد الشائعات التي تحدثت عن انتظار الاخيرة لمولودهما الاول.

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية أن الثنائي الاشهر في تركيا ينتظران مولودهما الاول، الأمر الذي أدى إلى اتخاذهما قرار الززواج السريع وبشكل مفاجئ، إلا أن مصادر مقربة من النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية “عمر” في مسلسل “حب للايجار” نفى هذا الأمر بشكل نهائي في تصريح لتلفزيون تركي وأكد أن جوبسي في صدد التحضير لعمل فني جديد.

وأكد أن علاقة الثنائي بدأت منذ أكثر من 6 سنوات وليس مستغرباً اقدامهما على الزواج بعد هذه الفترة من الحب والتفاهم، مشيراً الى انهما يحبان البساطة والهدوء لذلك زفافهما اقتصر على الاصدقاء فقط.

وأشار المصدر إلى أنّ باريش الذي انضم إلى مسلسل “الحفرة “في موسمه الرابع، وصوّر حلقة واحدة قبل أن يتوقف التصوير بسبب جائحة كورونا، لن يشارك في بقية الموسم، موضحة أنّ عقده كان ينص على المشاركة بسبع حلقات فقط، ولن يتم التمديد لحلقات إضافية.

يذكر أن باريش وجوبسي اختارا أن يعقدا قرانهما في مدينة تشيشمي في إزمير، واكتفيا بحضور الشاهدَين فقط، على أن يقام حفل زفاف كبير عند انتهاء جائحة كورونا. واختارت النجمة الكوميدية فستاناً أبيض قصيراً وبسيطاً مع حذاء رياضي ومن دون أي مكياج.